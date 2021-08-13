Messi Strasborug maçında oynayacak mı? Pochettino açıkladı

PSG'in yeni transferi Lionel Messi'nin Strasbourg maçında oynayıp oynayamayacağı tüm futbolseverlerin merak ettiği bir konu oldu. Hafta sonu Ligue 1'de Strasbourg ile karşılaşacak PSG'de Pochettino yeni oyuncuların durumu hakkında konuştu.

Pochettino yeni oyuncuların hazır olmasını bekleyeceklerini söylerken, "Messi, Copa America'da oynadıktan sonra 1 ay kadar dinlendi ve bizimle sadece 2 antrenman yapabildi. Bizim için önemli olan, kendisini yüzde yüz hazır hissetmesi. Ancak burada çok mutlu olduğunu görebiliyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından süper yıldızın forma giymesinin biraz zaman alacağı anlaşıldı.