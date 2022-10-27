Messi şov devam ediyor

Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün PSG, Maccabi Hafia’yı 7-2 ile geçti. Paris ekibinin yıldızı Lionel Messi, 2 gol ve 2 asist ile maçın adamı oldu.

36 yaşındaki süperstar, Avrupa’da bu sezon 10 gol ve 10 asistten fazla skor üreten ilk oyuncu oldu.

Arjantinli, 16 resmi maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 gol pası verdi.