Messi sosyal medyada da rekorları altüst etti!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'le şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi, rekorlar kırdığı Katar'daki kupanın ardından bu kez sosyal medyada 1 numara oldu. Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçi sayısında 400 milyon barajını geçen Messi, Fransa'yı yendikleri finalin ardından yaptığı paylaşımla yeni bir rekora imzasını attı.

Instagram tarihinin en çok beğenilen fotoğrafı, 'Dünya rekoru yumurta' adlı bir hesabın yumurta paylaşımına aitti. 4 Ocak 2019'da konulan fotoğrafı, toplamda 56.6 milyon kullanıcı beğenmişti. Şu an 4.8 milyon takipçisi bulunan bu hesap, Kardashian ailesinden ABD'li ünlü iş insanı Kylie Jenner'in 6 Şubat 2018'de kızının fotoğrafını koyarak o dönemin rekoru 18 milyon beğeniye ulaşması sonrasında bir anda meşhur olmuştu.

Peki neden yumurta?

Yumurta fotoğrafından başka gönderisi olmayan söz konusu hesaptan paylaşılan fotoğrafın altına, "Gelin hep birlikte dünya rekoru kıralım ve Instagram'da en çok beğenilen Kylie Jenner'ın (18 milyon) rekorunu kıralım" yazılmıştı. Cristiano Ronaldo'nun, 19 Kasım 2022'de Messi ile Louis Vuitton markası için satranç oynadıkları sırada çekilen reklam fotoğrafı ise yaklaşık 42 milyon beğeni alarak, bir sporcu olarak Instagram'da rekor kırmış ve yumurtadan sonra genel sıralamada ikinciliği kapmıştı. Ancak Messi, önce ezeli rakibini daha sonra da yumurta hesabını geçmeyi başardı. Dün itibariyle Arjantinli süperstarın fotoğrafı, 57.6 milyon beğeniyi aştı ve bu platformun beğeni anlamında 1 numarası oldu.

Kupayla aynı yatakta

Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi'nin şampiyonluk sevinci tam gaz devam ediyor. Muhtemelen Arjantin Milli Takımı'nda kupayla en çok vakit geçiren isim olan Messi, odasında geceyi de kupayla geçirdi. 35 yaşındaki süperstar, Dünya Kupası ile birlikte yatağındaki fotoğrafları dün Instagram'dan paylaşıp, 'Günaydın' diye yazdı. Bu paylaşım da kısa sürede milyonlarca beğeni elde etti. Bu arada Tangocular, dün yerel saatle sabaha karşı 02.30'da Başkent Buenos Aires'e geldi. Elbette milyonlarca Arjantinli, şampiyonlarını büyük bir coşkuyla karşılayıp, zaferin mutluluğunu doyasıya yaşadılar.