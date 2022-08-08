Messi sezona müthiş başladı, Cristiano Ronaldo ise krizde

Futbol tarihinin en özel rekabetine sporseverler son 15 yıldır tanık oluyor: Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. İki süperstar da attıkları goller, yaptıkları asistler, muhteşem çalımlar, frikikler, özel hareketler derken izleyenlere müthiş anlar yaşattılar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu rekabette de sona geliniyor. Messi 35, Cristiano Ronaldo ise 37 yaşında. Artık kariyerlerinin son dönemindeler. İki yıldız da fiziksel olarak geriye gittikleri için son yıllarda zaman zaman bocalasa da hala müthiş işler yapabiliyorlar. Fakat bu sezona zıt bir şekilde giriş yaptılar. Messi zirvede, CR7 ise krizde...

LIONEL MESSI "BEN DAHA ÖLMEDİM" DEDİ

Arjantinli 10 numara Messi, Xavi&Iniesta dönemi sonrası Barcelona'yı yıllarca tek başına taşıdı. Fakat uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı elde edilememesi, Bayern Münih hezimeti, Barcelona'nın yaşadığı ekonomik kriz derken ayrılık yaşandı. Messi, PSG ile anlaştı. Fransız ekibinde ilk yılında istatistiksel anlamda Barcelona yıllarının gerisinde kalan Messi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmelerinin ardından tribünler tarafından ıslıklandı.

Tam her şey kötüye gidiyor, "Messi dibe vurdu" denilirken, Arjantinli yıldız "Ben daha ölmedim" dedi. 3-0 kazanılan "Finalissima"da, 2 asist yaptı ve muhteşem oyunuyla izleyenleri büyüledi. İtalya maçının ardından oynanan hazırlık maçında ise Estonya'ya tam 5 gol attı.

Leo Messi, yeni sezona da kaldığı yerden devam ederek başladı. Fransa Süper Kupa maçında Nantes'a golünü attı, 4-0 biten maçın en iyilerindendi. Ligue 1'de sezonun ilk hafta maçında ise Clermont'a deplasmanda 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Özellikle skoru 5-0'a getiren röveşata golü, yıllarca jenerikleri süsleyecek cinsten.

CRISTIANO RONALDO KRİZDE...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kırılmadık rekor bırakmayan ve gol sayısında Messi'nin de önünde olan CR7, kariyerinin kalan yıllarında da Devler Ligi'nde mücadele ederek Arjantinli rakibine geçilmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor...

RONALDO'NUN 140, MESSI'NIN 125 GOLÜ VAR

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 183 maçta 140 gol attı. Lionel Messi ise 156 maçta 125 gol. Arada 15 gol fark var. Messi'nin 2 yaş daha genç olduğu düşünüldüğünde, Ronaldo'nun önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ter dökmemesi halinde bu farkın kapanması muhtemel. Portekizli yıldız, bunu da hesaba katarak "yuvası" Manchester United'dan ayrılmak istiyor.

Ajax'ta önemli başarılar elde eden Erik ten Hag, Manchester United macerasına kötü başladı ve CR7 krizini de çözebilmiş değil. Hollandalı teknik adam, Rayo Vallecano maçında devre arasında oyundan aldığı Cristiano Ronaldo'nun stadyumdan erken ayrılmasını yanlış bulduğunu söylemişti. Dün de Premier Lig'in ilk hafta maçında Brighton, Man United'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ten Hag, Portekizli yıldız Ronaldo'yu maça kulübede başlattı ve skor 2-0'ken 53. dakikada oyuna soktu. Ronaldo, 37 dakikalık bölümde skor katkısı yapamadı.

PORTEKİZ'E DÖNER Mİ?

Adı Bayern Münih, Juventus, PSG, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona gibi devlerle anılan Cristiano Ronaldo'nun transferin bitimine kadar bu devlerden biriyle anlaşması zor görünüyor. Hali hazırda bu kulüplerden birçoğu yeni golcüsünü bulmuş durumda. Bazıları da Ronaldo'nun dev maaşını karşılamak istemiyor. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn da, "Cristiano Ronaldo'ya büyük bir saygı duyuyorum. Tüm zamanların en iyilerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu transfer bizim felsefemizle uyuşmaz." ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer seçenek ise CR7'nin maaş indirimiyle ülkesine dönüp, Porto, Benfica ya da Sporting forması giymesi. 37 yaşındaki yıldız, form tutması halinde hala muhteşem bir silah ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar yakalayıp gol sayısını artırabilir.