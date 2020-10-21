Messi, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Ferencvaros maçında penaltıdan bir gol attı ve üst üste 16 farklı Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atan ilk oyuncu oldu. Messi ayrıca 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'i yakalamış oldu
Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, Ferencvaros maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs’in rekorunu egale etti. Messi aynı zamanda 36 farklı takıma Şampiyonlar Ligi'nde gol atıp kendine ait rekoru geliştirdi.
Barcelona sahasında maçı 5-1 galip bitirdi