Messi, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Ferencvaros maçında penaltıdan bir gol attı ve üst üste 16 farklı Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atan ilk oyuncu oldu. Messi ayrıca 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'i yakalamış oldu

21 Ekim 2020, Çarşamba 00:36 Son Güncelleme:
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Messi, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, Ferencvaros maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs’in rekorunu egale etti. Messi aynı zamanda 36 farklı takıma Şampiyonlar Ligi'nde gol atıp kendine ait rekoru geliştirdi.

Barcelona sahasında maçı 5-1 galip bitirdi

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