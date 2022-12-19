Katar'da düzenlenen DÜnya Kupası, dün akşam Arjantin'in Fransa'yı penaltılarda mağlup etmesiyle sahibini buldu ve Messi, Ronaldo'yu bu alanda geçmeyi başardı. Ancak Arjantinli yıldız Cristiano Ronaldo'yu bir alanda daha geride bıraktı. İkinci sıraya yerleşen süperstarın hedefinde şimdi birincilik var. İşte detaylar...





MESSİ'DEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, kupanın tanrının kendilerine bir hediyesi olduğunu ve bunun gerçekleşeceğine duyduğu inancı dile getirdi. Süper yıldız öte yandan emeklilik sorusuna da cevap verdi. Lionel Messi, emeklilik sorusuna, "Milli takımdan emekli olmuyorum. Şampiyon olduk ve oynamaya devam etmek istiyorum. Artık bundan fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle yaşamak muhteşem" cevabını verdi.

İCARDİ'DEN MESSİ VE ARJANTİN PAYLAŞIMI

Galatasaray 'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası paylaşımı geldi. Icardi Milli Takım arkadaşları ve Messi'yi kutladı.

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

MARTİNEZ'DEN SKANDAL SEVİNÇ

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem oldu. Bunun yanında 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler geldi.

MBAPPE MACRON'U TERSLEDİ

İngiltere'den Daily Mail, Kylian Mbappe'nin maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve o anlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yıldız ismi teselli etmek için sahaya indiğini okuyucularına aktardı.

Haberde Mbappe'nin Macron'u terslediğini ve umursama tavırlar sergilediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, PSG yıldızı ikincilik madalyasını ve altın çizmesini aldığı maç sonrası sunum sırasında Mbappe'yi bir kez daha teselli etmeye çalıştı.

Kylian Mbappe'nin bu esnada Macron'un kendisine sarıldığı anlardaki mutsuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

RONALDO FAS'A ELENDİ

Manchester United'da geçen sancılı dönemi bir kenara bırakıp Portekiz ile Dünya kupası'na odaklanan Ronaldomilli takım ile H grubu lider bitirerek Son 16 Turu'nda İsviçre'yi 6-1 ile geçmişti. Ancak çeyrek finalde Fas'a elenmeleri büyük hayal kırıklığı olarak adlandırıldı.









ARJANTİN KUPAYI KAZANDI

C grubunu lider bitiren Arjantin ise Son 16 Turu'nda Avustralya, çeyrek finalde Hollanda, yarı finalde ise Hırvatistan'ı eleyerek finale yükseldi. Büyük heyecana sahne olan finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti ve kupayı kazandı.

MESSİ KUPAYI ALDI

Portekizli yıldız Ronaldo ile hemen hemen her alanda kıyaslanan Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak Ronaldo'nun bir adım önüne geçmiş oldu. Ancak Messi'nin Ronaldo'yu geçtiği tek alan kupa değildi.





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RONALDO'YU GEÇTİ

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takımın yıldızı ve kaptanı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Messi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık. Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz.









56 MİLYON BEĞENİ

Lionel Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğu gönderisi, 12 saatte 38.7 milyon beğeni almış ve Instagram'da en çok beğeni alan gönderiler sıralamasında 3. sıraya yerleşmişti. Ardından Lionel Messi'nin paylaşımı, 42 milyon beğeniye ulaştı ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Sırada, 56.2 milyon beğeni alan yumurta var.





Messi'nin Dünya Kupası yolculuğu