Messi - Ronaldo rekabeti ilk kez grup aşamasında...

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo 2,5 yıl sonra karşılaşacak. İki dev isim en son 09.05.2018 tarihinde Barcelona-Real Madrid maçında karşılaşmıştı. Daha sonra Portekizli yıldız Juventus'a gitmişti.

Messi - Ronaldo rekabetinde bir ilk

Messi ile Ronaldo arasındaki büyük rekabet ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yaşanacak. Daha önce iki kez yarı final aşamasında bir kez final aşamasında Messi ile Ronaldo rakip olmuştu. Bu eşleşmelerden finali Messi'nin oynadığı Barcelona 2-0'lık skorla kazanmıştı. 2007-08 sezonunda Ronaldo'nun oynadığı Manchester United ve 2010-11 sezonunda ise Messi'nin görev yaptığı Barça üstünlük kurmuştu

İki oyuncu toplamda 35 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Messi'nin oynadığı takımlar 16 kez, Ronaldo'nun oynadığı takımlar 10 kez kazandı ve 9 maç berabere bitti. Messi 22 gol atarken Portekizli yıldız 19 gol kaydetti.



