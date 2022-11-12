Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'nda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar Kupa 1'de 4 kez boy gösterirken, tam 19 maçta sahne aldı. Eğer Messi, 6 maçta forma giyerse Alman Lothar Matthaeus'un rekoruna ortak olacak. Yani tecrübeli oyuncunun, rekoru egale edebilmesi için yarı finale gelmesi yeterli. Olası bir üçüncülük veya final maçında da Arjantinli, sahada yer alırsa kupa tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olarak kayıtlara geçecek.