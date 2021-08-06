Lionel Messi rekorlar kırdığı, tarihe geçtiği ve süper yıldız olduğu Barcelona ile yollarını ayırdı. Bu büyük gelişmenin ardından Arjantinli yıldız Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu. Messi için en kuvvetli aday ise PSG.

Ligue 1 devi Paris-Saint Germain, bonservis elinde olan Messi'yi transfer etmek için dudak uçuklatan bir maaş teklif etti. Gelen teklifin 2+1 ve yıllık 40 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Messi böylece PSG transferi gerçekleşirse dakikada 77 euro kazanacak.

Yıllık: 40 milyon Euro

Aylık: 3.333.333 milyon Euro

Günlük: 111.111 Euro

Saatte: 4.629 euro

Dakikada: 77 Euro



