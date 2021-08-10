Futbolda yılın transferi gerçekleşti. Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

PSG'nin çarşamba günü basın toplantısıyla tanıtacağı Arjantinli yıldız futbolcunun yeni takımında giyeceği forma numarası belli oldu. Buna göre, Messi Barcelona'da giydiği 10 numara yerine PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.









Barça'da da bir dönem 30 numara giymişti

34 yaşındaki futbolcu yeni formasıyla objektiflere poz verdi. Lionel Messi, Ronaldo'nun Barcelona'da 10 numara giydiği dönemde Katalan ekibinde de 30 numaralı formayı giymişti.