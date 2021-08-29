Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı! Reims - PSG Canlı
Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain forması altında ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin golleriyle PSG 2-0 öne geçmişti.
Barcelona'dan PSG takımına transferi büyük olay olan Lionel Messi, yeni takımı ile ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin golleriyle PSG 2-0 öne geçmişti.