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Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı! Reims - PSG Canlı

Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain forması altında ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin golleriyle PSG 2-0 öne geçmişti.

29 Ağustos 2021, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı! Reims - PSG Canlı

Barcelona'dan PSG takımına transferi büyük olay olan Lionel Messi, yeni takımı ile ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin golleriyle PSG 2-0 öne geçmişti.

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