Barcelona’da son dönemde kazan kaynamaya devam ediyor. Teknik direktör Ernesto Valverde’nin ayrılması ve göreve Quique Setien'in gelmesi ile birlikte Sportif Direktör Eric Abidal’in, “Takım içinde iletişim sorunları vardı ve idmanlarda iyi çalışılmıyordu. Birçok oyuncu da bundan memnun değildi” sözleri kaptan Lionel Messi'yi kızdırmıştı. Son olarak Kral Kupası'nda Athletic Bilbao maçını da kaybeden Barcelona'da Messi'nin adı Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.

Kariyerinin başından beri Barcelona forması giyen Messi, eski teknik direktörü Guardiola'nın takımına sezon sonu geçeceği konuşulurken en çok merak edilen konulardan biri olası bir transfer halinde Messi'nin nasıl bir performans göstereceği oldu. Messi'nin Arjantin Milli Takımı performansı dışında son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması ve fiziksel olarak iyi olmadığı yönünde eleştirilen Premier Lig ya da bir başka takım için uygun olmadığı yönünde yorumlara neden oluyor.

İngiliz Takımlarına karşı 26 gol attı

Lionel Messi kariyeri boyunca Avrupa Kupaları'nda mücadele ettiği İngiliz takımlarına karşı toplam 26 gol attı. Top 6 diye tabir edilen Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham karşısında da gol bulan son olarak Liverpool'a Camp Nou'da geçen sezon biri frikikten iki gol atan Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekiplerine en çok gol atan oyuncu unvanına da sahip olduğunu belirtmek lazım.





Messi'nin Premier Lig ekiplerine gol dağılımı

Arsenal 9 Gol

Manchester City 6 Gol

Manchester United 4 Gol

Chelsea 3 Gol

Tottenham 2 Gol

Liverpool 2 Gol





Şampiyonlar Ligi'nde kat edilen mesafe değeri 8 binin altında

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan ve 391 dakika sahada kalan Messi, 90 dakika bazında bakarsak 4 maçtan biraz daha fazla sahada kaldı. Toplam 33131 metre mesafe kat eden Messi'nin 90 dakika üzerinde maç sayısını 4,34 olarak kabul edersek bir maç için kat ettiği mesafe 7633 metre gibi oldukça düşük bir değere tekabül ediyor.





Bernardo Silva + Riyad Mahrez ancak Messi ediyor

Guardiola ile birlikte Barcelona'nın eski dönemlerde oynadığı tarz bir oyun sergileyen Manchester City'de hücumun sağ kanadında sol ayağıyla oynayan iki kreatif oyuncu Bernardo Silva ve Riyad Mahrez toplam 12 gol atıp 11 asist yaptılar. İki yetenekli oyuncu 23 gol katkısı verirken Messi bu sezon tek başına 14 gol - 8 asist ile 22 gol katkısına sahip oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru









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