Messi podyumda,CR7 evinde

FIFA’nın bu yılın en iyilerini seçtiği The Best ödüllerinde önceki gün erkeklerde yılın en iyi futbolcusu 2015’ten sonra yine Barcelona’dan Lionel Messi oldu.

25 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
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Messi podyumda,CR7 evinde

Ödülü 6. kez kazanan ve daha önce kendisiyle aynı sayıda ödülü bulunan ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’yu geçen Messi podyumda ödülünü alırken, törene katılmayan Juventus’un yıldızı da aynı saatlerde evinde uzanmış bir şekilde fotoğrafını koydu. Bu arada Virgil van Dijk’la birlikte bu üçlünün verdikleri oylarda açıklandı. Messi, ilk oyunu Mane’ye (Liverpool), ikinci oyunu Ronaldo’ya verdi, son hakkını da takım arkadaşı De Jong’dan yana kullandı. Ronaldo ise sırasıyla oylarını Juve’den De Light, Barça’Dan De Jong ve PSG’den Mbappe’ye verdi. Van Dijk ise Messi, Salah ve Mane tercihlerini yaptı.

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