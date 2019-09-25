Messi podyumda,CR7 evinde

Ödülü 6. kez kazanan ve daha önce kendisiyle aynı sayıda ödülü bulunan ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’yu geçen Messi podyumda ödülünü alırken, törene katılmayan Juventus’un yıldızı da aynı saatlerde evinde uzanmış bir şekilde fotoğrafını koydu. Bu arada Virgil van Dijk’la birlikte bu üçlünün verdikleri oylarda açıklandı. Messi, ilk oyunu Mane’ye (Liverpool), ikinci oyunu Ronaldo’ya verdi, son hakkını da takım arkadaşı De Jong’dan yana kullandı. Ronaldo ise sırasıyla oylarını Juve’den De Light, Barça’Dan De Jong ve PSG’den Mbappe’ye verdi. Van Dijk ise Messi, Salah ve Mane tercihlerini yaptı.