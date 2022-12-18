2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa, Lusail Stadı'nda kozlarını paylaştı, dev nefesleri kesti. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Arjantin, 3. kez Dünya Şampiyonu oldu. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı.

Emiliano Martinez kalesinde devleşti

Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Uzatma dakikalarının son anlarında kalesinde devleşen, penaltılarda Coman'a geçit vermeyerek kupanın en iyi kalecisi seçilen Emiliano Martinez, "Penaltılar öncesinde sakindim. Takım arkadaşlarıma, 'Sakin olun. O iş bende." dedim. diye konuştu.

Martinez, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası finalinde olmak çılgınca. İlk maçı kaybettik ve ardından her mücadelede büyük bir gelişim gösterdik. İnsanlar Fransa'nın favori olduğunu söylüyor ama bizim avantajımız tarihin en iyi oyuncusuna (Lionel Messi) sahip olmak. Messi, Copa America'yı kazandığımız 2021'den bile çok daha iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Messi, Didier Deschamps'ın planını bozdu

Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Arjantin maçı öncesi, "Üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. Lionel Messi'yi durdurmak için bir planım olacak" demişti. Arjantinli süperstar, Fransız teknik adamın planlarını bozdu.

2. Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğu

Arjantin, Lionel Messi’nin yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa ağlarını 2 kez sarsan Messi, kariyerindeki 2. Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Yıldız solak, 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

Diego Maradona'nın izinde!

35 yaşındaki süperstar Lionel Messi, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı. Dev maç, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı oldu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı Dünya Kupası Şampiyonluğu ile tamamladı.

Altın top ödülü Messi’nin oldu

Arjantin’in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı. Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası’nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.