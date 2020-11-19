Messi isyan etti! 'Sürekli sorun olmaktan yoruldum'

Arjantin ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Lionel Messi, salı gecesi İspanya'ya döndü.

Barcelona Havaalanı çıkışında taraftarlara imza dağıtan Arjantinli oyuncu, Antoine Griezmann'ın amcası ve eski menajerinin Fransız oyuncunun başarısızlığından dolayı kendisini suçlamasıyla ilgili sorulara, "Herkesin sorunu olmaktan yoruldum" diye yanıt verdi.

33 yaşındaki oyuncu milli takımdayken hakkında çıkan vergi haberleri ile ilgili sorulara sinirli şekilde cevap verdi. Lionel Messi, "Geliyorum ve orada bazı vergi memurları sorular sormaya çalışıyor. Bu delilik" dedi.

NTV Spor