Messi isyan etti! "Sürekli sorun olmaktan yoruldum"
Arjantin milli takım kampından dönen Lionel Messi, Barcelona Havaalanı'nda taraftar, gazeteciler ve vergi müfettişleri tarafından karşılandı. Messi, vergi müfettişleri ve Griezmann'ın amcasının kendisini eleştirmesiyle ilgili olarak, "Herkesin sorunu olmaktan yoruldum" dedi.
Arjantin ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Lionel Messi, salı gecesi İspanya'ya döndü.
Barcelona Havaalanı çıkışında taraftarlara imza dağıtan Arjantinli oyuncu, Antoine Griezmann'ın amcası ve eski menajerinin Fransız oyuncunun başarısızlığından dolayı kendisini suçlamasıyla ilgili sorulara, "Herkesin sorunu olmaktan yoruldum" diye yanıt verdi.
33 yaşındaki oyuncu milli takımdayken hakkında çıkan vergi haberleri ile ilgili sorulara sinirli şekilde cevap verdi. Lionel Messi, "Geliyorum ve orada bazı vergi memurları sorular sormaya çalışıyor. Bu delilik" dedi.
NTV Spor