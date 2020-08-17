Messi için flaş iddia

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e karşı tarihi bir hezimet alan Barcelona’da isyan çıktı. Teknik direktör Quique Setien kovulurken, takımdaki birçok oyuncunun ayrılacağı iddiası öne sürüldü. Son olarak da Arjantinli süperstar Lionel Messi’nin, yönetime ayrılma talebini ilettiği iddia edildi. 33 yaşındaki yıldızın adı İngiliz ekibi Manchester City ile anılıyor.