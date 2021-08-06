Messi için Chelsea iddiası

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı konuşuluyor. Yıldız futbolcu için son olarak Chelsea iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Star'ın İspanyol medyasından AS'a dayandırdığı habere göre, Maviler Messi için devrede. Chelsea'nin milyarder sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich, olası bir anlaşma için yıldız ismin ekibine acil görüşme çağrısı yaptığı öğrenildi. Haberde Abramovich'in bu transfer için elinden gelen herşeyi yapabileceği belirtildi.

Lionel Messi'nin adı, Manchester City ve Paris Saint Germain'le de anılıyor.









778 maçta 672 gol

Altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki futbolcu 2005 yılından beri yer aldığı Barcelona'da 778 maçta 672 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.