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Messi için Chelsea iddiası

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Arjantinli futbolcu için Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich, çağrıda bulundu.

06 Ağustos 2021, Cuma 20:25 Son Güncelleme:
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Messi için Chelsea iddiası

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı konuşuluyor. Yıldız futbolcu için son olarak Chelsea iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Star'ın İspanyol medyasından AS'a dayandırdığı habere göre, Maviler Messi için devrede. Chelsea'nin milyarder sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich, olası bir anlaşma için yıldız ismin ekibine acil görüşme çağrısı yaptığı öğrenildi. Haberde Abramovich'in bu transfer için elinden gelen herşeyi yapabileceği belirtildi.

Lionel Messi'nin adı, Manchester City ve Paris Saint Germain'le de anılıyor.


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Altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki futbolcu 2005 yılından beri yer aldığı Barcelona'da 778 maçta 672 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

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