Messi için Barcelona iddiası

2 sezon önce İspanyol devi Barcelona’daki kariyerine nokta koyan ve Fransız ekibi PSG’nin yolunu tutan Lionel Messi’nin, bir süredir eski takımına dönebileceği konuşuluyor. Kariyerindeki son Dünya Kupası’na hazırlanan Arjantinli süperstar için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, Messi’nin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Laporta, “Messi, Barcelona’nın her zaman evi olacak. Bunun kendisi de farkında. Ama onun hakkında konuşmayalım. Çünkü başka bir takımda forma giyiyor” dedi.

Bu sezon harikalar yaratan Messi, eski günlerini hatırlattı. Tecrübeli futbolcu, 18 maça çıkarken, 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 14 de gol pası verdi.

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller

‘Gelmiş geçmiş en iyisi’

Laporta, sözlerine şöyle devam etti: “Onun geleceğiyle ilgili konuşursam, kimseye faydam olmaz. Onun bir sözleşmesi var. Gelecekte ne olup, ne biteceğini hep birlikte göreceğiz. Tek diyebileceğim, Messi’nin bu kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğu...” Bu gelişmelerin üzerine İspanyol basını, Messi’nin Dünya Kupası sonrasında eski takımı ile yeniden görüşebileceği öne sürüldü. Ya z transfer döneminde ise Barça’nın ciddi adımlar atmak için harekete geçebileceği belirtildi.