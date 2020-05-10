Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag Messi ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Ten Hag Messi'nin çok büyük bir futbolcu olmasına rağmen Guaridola dönemindeki seviyesinden uzak olduğunu söyledi.

Arjantinli yıldızın Guardiola'yla daha verimli bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Hag, "Messi, Guaridola dönemindeki seviyesini bir daha yakalayamadı" dedi.