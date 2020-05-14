Bundesliga bu hafta sonu yeniden başlayacak. La Liga, Premier Lig ve Serie A'nın ise Haziran ayı gibi başlaması bekleniyor. Bundesliga'da Augsburg forması giyen Phillip Max attığı 3 serbest vuruş golü ile Messi'yi geçmek için sahaya çıkacak. Arjantinli yıldız Messi, serbest vuruş golleri konusunda bu sezon beş büyük lig içinde rakibi Cristiano Ronaldo dahil tüm oyuncuları geçmeyi başardı.





2019-2020 sezonunda beş büyük lig içinde en çok frikik golü atan oyuncular

4 - Lionel Messi (23 şut)

3 - Phillipp Max (10 şut)

3 - Oscar Rodriguez (14 şut)

3 - Aleksandar Kolarav (19 şut)

2 - David Timor (5 şut)

2 - Riyad Mahrez (6 şut)

2 - Jonathan Schmid (10 şut)

2 - Florent Mollet (11 şut)

2 - Harry Wilson (12 şut)

2 - Dani Parejo (14 şut)





Ronaldo 11 kez serbest vuruş denedi ama gol bulamadı

Messi bu sezon La Liga'da 23 kez serbest vuruş denedi ve 4 gol atttı. Cristiano Ronaldo ise bu sezon Serie A'da 11 kez serbest vuruş denedi ve gol bulamadı. Bu alanda beş büyük lig içinde ilk sırada 20 şutta gol bulamayan Nice takımından Wylan Cyprien var. Daha sonra ise 16 şutta gol bulamayan Payet ve Balotelli yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan 1'er gol attı

Avrupa Liglerinde mücadele eden A Milli oyunculardan Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu bu sezon lig maçlarında 1'er serbest vuruş golü attı. İki oyuncu da 8 kez serbest vuruş denemesi yaptı.

Jose Sosa, Süper Lig'de 2 kez attı

Süper Lig'de bu sezon serbest vuruştan en çok gol atan oyuncu ise Jose Sosa oldu. Arjantinli oyuncu 9 serbest vuruş denemesinde 2 gol attı. Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ise tek denemesinde Beşiktaş'a gol atıp ilginç bir istatistiğe imza attı.













fanatik.com.tr / Tolga Kuru











