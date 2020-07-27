Messi, Bielsa’yı istiyor

İspanyol devi Barcelona, son yıllarda bir türlü Avrupa’da istenen başarıyı yakalayamadı. Son olarak takımın başına geçen Setien de bekleneni veremedi. Katalan ekibi, bu gelişmeler üzerine çok köklü bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyor. Sezon sonunda 13 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Barça’da Arjantinli süperstar Lionel Messi, yönetime isteğini iletti.

Buna göre Messi, İngiltere Championship’te şampiyon olarak Premier Lig’e çıkan Marcelo Bielsa’yı takımın başında görmeyi çok istiyor. İngiliz basınından The Sun’un haberine göre önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanabilir.