Messi Barcelona'da ne yaptı? Rekorlar, kupalar, tarihi performanslar...
Lionel Messi beklenmedik bir kararla Barcelona kariyerini noktaladı. Tüm kariyerini Katalan devinde geçiren Lionel Messi, hem İspanya hem el Clasico hem de Barcelona tarihini adını altın harflerle yazdırmıştı.
Barcelona ile Lionel Messi'nin Copa America zaferi sonrası anlaşması bekleniyordu. Sözleşmesi biten Messi beklenmedik bir kararla Barcelona kariyerini noktaladı. Tüm kariyerini Katalan devinde geçiren Lionel Messi, hem İspanya hem el Clasico hem de Barcelona tarihini adını altın harflerle yazdırmıştı.