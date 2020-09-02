Messi Barcelona'da kalacak mı? Arjantinli yıldızın babası açıkladı!

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Arjantinli yıldızın Barcelona'daki son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

02 Eylül 2020, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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Messi Barcelona'da kalacak mı? Arjantinli yıldızın babası açıkladı!

İspanya'da gündem Barcelona'da yaşanan Messi krizi oldu. Arjantinli yıldızın takımda kalmak istemediği ve Manchester City'ye transfer olacağı yönündeki iddaalar kamuoyunu meşgul ederken, süperstarın babası Jorge Messi, Katalan ekibin yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında flaş sözler sarf etti. 

İspanya'nın El Chiringuito adlı televizyon kanalına açıklamalarda bulunan baba Messi, "Leo'nun Barcelona'da kalması zor görünüyor. Manchester City ve Guardiola ile görüşmedik. Çıkan haberler asılsız." açıklamasını yaptı.


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