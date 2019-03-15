Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur rövanşlarına süperstarlar damgasını vurdu. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz salı günü İspanya’da 2-0 yenildikleri Atletico Madrid’i İtalya’da bitirdi. Ronaldo, Juventus formasıyla hat-trick yaptı ve Siyah- Beyazlılar’ı çeyrek finale taşıdı. Çarşamba sabahı spor gazetelerinin manşetlerini Ronaldo süslerken, kapanışı adeta bir assolist edasıyla Barcelona’nın 1 numarası Lionel Messi yaptı. Arjantinli forvet, Fransa’da golsüz berabere kaldıkları Lyon’u, Nou Camp’da tek başına yıktı. Barça’nın 4-1 kazandığı mücadelede Messi, 2 gol ve 2 asistle oynayarak, Katalan temsilcisinin üst üste 12 sezon son 8’e kalmasını sağladı.

36. maçında 36. golü

Devler Ligi’nde 8. kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki oyuncu, toplamda ise bu sezon 36. maçında 36. golünü attı ve 21. asistini yaptı. “Bu sezon Devler Ligi’ni kazanmayı çok istiyoruz” diyen golcü futbolcu, Lyon maçının da en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca Barça da bu arenada evindeki yenilmezlik unvanını 30 maça (27 galibiyet, 3 beraberlik) çıkararak, bu alanda rekoru kırdı.

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