2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaştı. Lusail Stadı'nda oynanan dev kapışmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Tangocular'da Messi, kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkacağını resmen açıklamıştı. Arjantinli süperstar, skor perdesini açan isim oldu ve Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı. Messi, Fransa maçında süre almasıyla Dünya Kupası tarihine de geçti.

Arjantin finale nasıl geldi?

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Messi, ikinci zaferini istiyor

35 yaşındaki süperstar Lionel Messi, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yapmak istiyor ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşamanın hayalini kuruyor. Dev maç, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı.









Dev finalde skor perdesini açtı

21. dakikada Julian Alvarez'in pasında sol kanatta topla buluşan Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılarak ceza sahası içine girdi fakat Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Arjantin'de penaltı vuruşunu kullanan Lionel Messi, topu Hugo Lloris ile ayrı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi.

Dünya Kupası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan Lionel Messi, 26 maç ile Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu oldu. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yapmıştı. Yıldız solak, 172. maçında 97. golünü Fransa ağlarına bıraktı.

Pele ile gol sayısını eşitledi

Dünya Kupaları tarihinde 12. golünü atan Lionel Messi, Brezilya efsanesi Pele ile gol sayısını eşitledi. Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Miroslav Klose. Almanya ile 16 kez ağları sarsan Klose, bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, 15 golle 2. sırada yer alırken Alman efsane Gerd Müller, 14 goller 3. basamakta. Fransız Just Fontaine, 13 golle 4. sırada. Pele ile Messi, 12'şer golle 5. sırayı paylaşıyor.

Katar'da boşu yok

Messi, ayrıca tek bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu.

Kişi başı 1.3 milyon Euro prim

Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon Euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500 bin'er Euro alacaklar. İki ülke federasyonu elbette bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.