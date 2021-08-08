Altyapısından yetiştiği, toplam 35 kupa ve 6 BallonD'Or kazandığı Barcelona ile sözleşme yenileyemeyen Lionel Messi yeni bir maceraya hazırlanıyor...Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Arjantinli süperstarın ayrılığı sonrasında en güçlü aday olarak PSG ile ManchesterCity duruyordu.

Ancak aynı gün Aston Villa'dan 117.5 milyon Euro'ya Jack Grealish'i transfer eden ve İngiliz yıldıza 10 numarayı veren City'nin, Messi için bir girişim yapmayacağı öğrenildi. Fransız ve İspanyol basını... Tüm gözler Fransız devi PSG'ye çevrilirken, tarafların pazarlık masasından anlaşarak kalktığı iddia edildi.









Hem Fransa hem de İspanya basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki futbolcunun senelik 35 milyon Euro karşılığında 2+1 yıllık teklife 'evet' dediği iddia edildi. Sözleşmede 30 milyon Euro'luk imza parasının olabileceği de öne sürüldü. Dış basında çıkan haberlerde transferin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanmasının kuvvetli ihtimal olduğu ifade edildi.

PSG yıldızları bedavaya kapıyor

Artık hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirleyen PSG bu sezon çok iddialı... Messi'yi henüz resmen renklerine bağlamasa da transferin en önemli ekiplerinden biri olan Fransız devi yıldızları bedavaya topladı. EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı bonservis ödemeden takıma kazandıran PSG, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ve Liverpool'la sözleşme yenilemeyen Gini Wijnaldum'u da bedava kaptı. PSG için Messi de yolda...







