Messi 15 milyon dolara özel uçak aldı

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Messi, ailesinin yanına daha rahat gidebilmek için 15 milyon dolar değerinde özel uçak satın aldı.

2004 model Gulfstream V uçağında, 8 yatağa dönüşebilen 16 koltuk, iki mutfak ve biri duş kabinli iki tuvalet bulunuyor.

Messi'nin isteği üzerine uçakta bazı değişiklikler yapıldı. Uçağın arka kısmında yıldız futbolcunun forma numarası olan 10 yazısı yer alıyor. Ayrıca biniş merdivenlerinin basamaklarına, ailesinin her bir üyesinin adı (Leo, Antonella, Thiago, Ciro ve Mateo) yazıldı.

Jetin geçtiğimiz Cuma günü Buenos Aires'e geldiği bildirilirken Messi'nin yeni lüks ulaşım araçlarını barındırmak için San Fernando kasabasında bir hangar inşa edilecek.