Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'nın milli pasör çaprazı Meryem Boz'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada 1.94 boyundaki voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi.

Eskişehir DSİ Bentspor'da voleybola başlayan Meryem sırasıyla İlbank, Polonya ekibi Trelf Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan takımlarında görev aldı. 31 yaşındaki oyuncu şu an 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Takım formasını terletiyor.

Aydın temsilcisi daha önce dış transferde Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncular Hazal Selin ve Hande ile el sıkışmıştı.