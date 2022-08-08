Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2022/23 sezonu transfer çalışmalarını 2017/2018 sezonunda EuroCup Şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül geride bırakılan sezonda Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü forması giydi.

Merve Uygül kimdir?

30 Eylül 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Merve Uygül 2011 yılında İzmir Konak Belediyesi Spor Kulübün’de profesyonel basketbol kariyerine başladı. 2017/18 sezonuna kadar farklı takımlarda kariyerini sürdüren Merve Uygül, 2017 yazında Galatasaray kadrosuna katıldı ve EuroCup Şampiyonu olan kadroda kendine yer buldu. Son iki sezonda ise Nesibe Aydın GSK ile mücadele eden tecrübeli oyun kurucu çıktığı 62 maçta 3.53 sayı, 2 ribaunt, 2,4 asist ortalamaları ile oynadı.