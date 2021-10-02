Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Uslu, AA muhabirine, Ankara’da görme engelliler okulunda eğitim aldığını, beden eğitimi öğretmeni sayesinde atletizmle tanıştığını söyledi. Uslu, 7 yaşında başladığı atletizmle 16 yaşına kadar ilgilendiğini, daha sonra Ankara EGO Kulübündeki antrenörünün yönlendirmesiyle judoya geçiş yaptığını anlattı.

Koşmayı çok sevmediği için atletizmden vazgeçtiğini aktaran Uslu, "Bu yüzden minder sporuna döndüm. Judoyu seviyorum. Ruhuma hitap eden bir spor . Fiziğime, bedenime de uygun bir spor. Aslında atletizmde de başarılıyım ama yine de judoyu tercih ediyorum." dedi.

Uslu, olimpiyatları heyecanla takip ettiğini ve Türkiye’nin elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, bunun kendisini de cesaretlendirdiğini kaydetti.

Olimpiyatları, antrenörü Rabia Nilgün Kerkez ile takip ettiğini belirten Uslu, "Gece gündüz izledik maçları. Nilgün hocam judoyla ilgili bütün notlarını aldı. Nilgün hocayla hedefimiz olimpiyatlara katılmak." diye konuştu.

Uslu, 7 yıl önce Kocaeli’ye taşındığı dönem 85 kilogram olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Şampiyonaya katılmak için 85 kilodan 9 ay gibi kısa bir sürede 51 kiloya indim. Kemik yapım nedeniyle başarılı olmak için kilo düşmek zorundaydım. Şu anda kilomu sabitlemek için çalışıyorum. Hiçbir ilaç kullanmadım. Doğrudan sporla ve hocamın sözünü dinleyerek, onun verdiği diyetlere uyarak, kontrolü şekilde kilo verdim. 51 kiloya düşmek benim için önemliydi. Zaten inanmak başarmanın yarısıdır. İnanırsanız başarırsınız."

Türkiye’de katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini aktaran Uslu, "Hedefimiz kürsünün en tepesi, yani olimpiyatlar. İnşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

Merve Uslu, 2 çocuğu için mücadele etmeye devam edeceğini aktararak, çocuklarının da Türkiye şampiyonu olduğu ve madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Merve görme engellilerde gerçekten idol olabilecek biri"

Antrenör Rabia Nilgün Kerkez de ocak ayında tam zamanlı bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, "Haftanın 7 günü çalıştık. Spor salonu açık olsa da kapalı olsa da bayram olsa da tatil olsa da biz hiç durmadan çalıştık. Maçlara kadar devam ettik. Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmasıyla tabii ki önümüz açıldı." dedi.

Kerkez, Uslu’nun milli takım kampında elemelerden başarıyla geçeceğine inandığını belirterek, Avrupa Şampiyonası’nın ardından 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı amaçladıklarını söyledi.

Uslu’nun geleceğinin parlak olduğuna işaret eden Kerkez, şunları kaydetti:

"Ocak ayında, yapılan düzenlemeyle hiç görmeyenler, hiç görmeyenlerle maç yapacak. Daha önce az gören ve biraz daha görenlerle maç yapılıyordu. Ne kadar çok çalışsak da avantajımız azalıyordu çünkü görenlerle görmeyenler bir değil. Ocak ayından sonra avantajımız daha yüksek, şampiyonada birinci olma ihtimalimiz daha yüksek olacak. Merve hedef odaklı bir sporcu. Sözümden hiç çıkmadı. Fazlasıyla disiplinli bir antrenörüm. Ne olursa olsun engel kişinin beyninde. Bunu en güzel kanıtlayan Merve oldu. Hiçbir engel tanımadan ne dediysem yaptı. Çok heyecanlı bir sporcu. Olimpiyatları izlerken, sürekli taktikleri konuştuk."

Kerkez, Uslu’nun dönem dönem özel hayatında bazı sorunlar yaşadığını anlatarak, "Merve görme engellilerde gerçekten idol olabilecek biri. Neden? Kendi başına, kendi hayatını tekrar baştan kurabildi. Biz kocaman bir aile olduk. Belediye Başkanımız, her konuda destek oluyor. Zaten Körfez Belediyesinin tek görme engelli sporcusu olarak bir numaramız." şeklinde konuştu.