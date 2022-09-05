Peru'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya şov yapan Merve Tuncel altın koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 400m ve 800m serbestte dünya şampiyonu olan milli sporcumuz 1500m'yi de kazanarak 3. altını boynuna taktı, 'altın hat-trick' yaptı. Merve Tuncel, 1500m finalinde en yakın rakibine 8.5 saniyelik fark atarak 16:15.95'lik derecesiyle 1.'lik kürsüsüne çıktı. Japon Ruka Takezawa (16:24.61) gümüş, Niko Aoki de (16:30.74) bronz elde etti.

Bu sonuçla Türkiye'nin madalya sayısı (4 altın, 2 gümüş, 1 bronz) 7'ye yükseldi. Merve Tuncel ayrıca bayrak takımıyla da dünya 3.'lüğü kazanmıştı. Merve Tuncel daha önce de 2021, 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da 'Altın Hat-Trick' başarısı yakalamıştı. Milli sporcumuz bu turnuva öncesinde, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 800m serbestte ulaştığı 3.'lükle kadın yüzmede uzun kulvardaki ilk madalyamızı kazandırarak tarih yazmıştı