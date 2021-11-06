Merve Tuncel 4., Deniz Ertan 5. sırada!

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazan şehrindeki şampiyonada Merve, 1500 metre serbest finalinde 15.50.36’lık derecesiyle Avrupa 4’üncüsü oldu.

Aynı kategoride yarışan Deniz Ertan ise 15.58.88 ile 5’inci sırayı aldı.

Sezin Eligül, Hazal Özkan, Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova’dan oluşan ay-yıldızlı ekip, kadınlar 4x50 metre karışık bayrak finalini 1.50.69 ile 9’uncu sırada bitirdi.

Erkekler 200 metre kurbağalamada mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, 2.06.75’lik derecesiyle Avrupa 12’ncisi, kadınlar 100 metre sırtüstünde yarışan Ekaterina Avramova ise 58.57 ile Avrupa 13’üncüsü oldu.

Öte yandan Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre karışık seçmelerinde 2.07.16 ile açık yaş Türkiye rekoru kırdı ve finalde yüzmeye hak kazandı. (AA)