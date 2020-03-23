Merve Terim'den isyan! Fatih Terim'in testi pozitif çıkınca..

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Terim'in diğer kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

23 Mart 2020, Pazartesi 22:17 Son Güncelleme:
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Merve Terim'den isyan! Fatih Terim'in testi pozitif çıkınca..

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Merve Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Buse Terim Bahçekapılı ise şu paylaşımı yaptı

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