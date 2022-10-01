Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri üçüncü madalyayı da Türkiye’nin hanesine yazdırdı.

Güreş müsabakalarında 76 kiloda yarışan BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Merve Pul, önemli bir başarı elde ederek bronz madalya kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Yetgil güreş 55 kiloda altın, Zeynep Makbule Akyüz ise Nandao’da gümüş madalya kazanmıştı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Merve Pul’u tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu doğrultuda her geçen dönem gayretlerimizi artırdık ve tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdük. Bu doğrultuda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırmaya devam eden öğrencimiz Merve Pul’u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)