Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ve kariyerinin en büyük çıkışını yapan Merve Dizdar O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'e konuk olacak. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan son dönemin gözde isimlerinden Dizdar'ın O Ses Türkiye performansı şimdiden merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun kariyeri ile ilgili detayları derledik.

Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Merve Dizdar nereli, evli mi?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğan Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Merve Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı, sonrasında ise Craft Tiyatro'da devam etti. Merve Dizdar, Cem Davran ile "Bir ses böler geceyi" filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

Geniş Aile, Kavak Yelleri, Bir Yastıkta, Çılgın Dershane Üniversite'de Doksanlar ve Beş Kardeş gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak dizisiyle seyircileriyle buluştu. Dizdar belki de kariyerinin en büyük çıkışını TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben rolü ile yaptı. Oyunculuğun yanı sıra TRT ÇOCUK kanalında 23 Nisan şenliğe doğru ve Arkadaşım Bıdı isimli çocuk programlarının sunuculuğunu da üstlendi.

2016 yılında Gürhan Altundaşar ile hayatını birleştiren Merve Dizdar, 2021 yılında eşi ile arkadaş kalarak ayrıldıklarını açıkladı.

MERVE DİZDAR’IN OYNADIĞI DİZİLER

2012 Kavak Yelleri Saliha

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2013 Doksanlar Selin Atv

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2015 Kertenkele İrem Atv

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

MERVE DİZDAR’IN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2011 Bir Ses Böler Geceyi

2013 Mandıra Filozofu

2016 Yok Artık 2

2019 Bir Aşk İki Hayat

2020 Eltilerin Savaşı

MERVE DİZDAR’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak