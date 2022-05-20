Merve Dinçel şampiyon oldu

Şampiyonanın ilk gününde taekwondoda 4, para taekwondoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken 8 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Taekwondoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isim oldu.
Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan’dan Nikolet Kostova’yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere’den Maddison Moore’u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.
İHA