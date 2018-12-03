Merve Aydın, öğrencilerle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen “Spor Zirvesi - Yönetici ve Sporcu Gözünden Spor” başlıklı söyleşide Mili Atlet Merve Aydın ve Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, öğretim elamanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerin katkısının çok fazla olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yiğiter, etkinliklerin öğrenciler tarafından yapılmasının onların yöneticiliğe hazır hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Yavuz Öntürk’ün moderetörlüğündeki programın ilk konuşmacısı Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, “Yönetici Gözünden Spor, Sporun ‘T’si Projesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çelebi sunumunda, “Sporun T’si; Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi” projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Ülkenin kalkınmasında sporun büyük bir katkısı olduğuna dikkat çeken davetli konuşmacı, günümüzde devletimiz yöneticilerinin de bunu bildiği için spora ve sporcuya gereken desteği verdiğini söyledi. Başakşehir Belediyesi olarak her mahalleye bir spor kompleksi kurduklarını ifade eden Selim Çelebi, her yaştan kişilerin buralarda ücretsiz olarak istediği sporu yapabildiğini dile getirdi.

Başakşehir Belediyesi olarak Gençlik Oyunları Projesi’ni de hayat geçirdiklerine işaret eden Çelebi, 2018 yılında 15 bin gencimizin bu projeden yararlandığını ve bu sayede de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunarak hayata umutla bakan mutlu bireyler olduğunu vurguladı.

Milli Atlet Merve Aydın ise “Sporcu Tarafından Spor” başlıklı sunumuyla spor hayatında deneyimlediği bilgileri öğrencilerle paylaştı. Sporun; kişinin fiziksel ve zihinsel gelişiminde çok önemli yer kapladığını belirten Merve Aydın, herkesin hayatında spor olması gerektiği vurgusunda bulundu.

Olimpiyatlarda yarışıp derece aldıktan sonra ülkemizin Milli marşını dinletmenin gururunun anlatılamayacak derecede olduğunu dillendiren Aydın, günümüzde spora yapılan desteklerle olimpiyat başarılarımızın artacağını sözlerine ekledi.

Kendisinin spora başladıktan sonra derslerinde ve yaptığı diğer işlerde gözle görülür bir başarı yakaladığının altını çizen Merve Aydın, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Program sonunda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz tarafından davetli konuşmacılar Merve Aydın ve Selim Çelebi’ye plaket takdim edildi.

İHA