Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Karayolları Spor Kulübü'nde oynayan Merve Atlıer'i transfer etti. Konuyla ilgili konuşan Takım Menajeri Nalan Ural, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları’nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve’nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Merve Atlıer kimdir?

2000 yılında Bursa’da doğan Merve Atlıer, 1,91 cm boyunda ve orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Küçük yaşlarda voleybola başlayan oyuncu ilk kulübü olan Nilüfer Belediyespor’dan Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne 14 yaşında transfer oldu. Altyapı milli takımlarında birçok kez milli formayı terletmiş olan Merve, 18 yaşında Eczacıbaşı VitrA A Takımı’na yükseldi.

Kulüp başarıları

2016 Genç Kızlar Türkiye şampiyonluğu

2016 Yıldız Kızlar Türkiye ikinciliği

2018 Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu

2019 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği

Milli Takım başarıları

2014 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu

2015 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi

2015 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu

2016 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi

2017 U19 Balkan ikincisi

2017 U18 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü

2018 U19 Avrupa 4.cülüğü

2018 U19 Balkan ikincisi

2019 U19 Balkan şampiyonluğu

2019 U20 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü

Bireysel başarılar

2019 Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 U20 Dünya Şampiyonası - En iyi orta oyuncu