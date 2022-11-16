Dries Mertens Napoli formasıyla kendini dünya futboluna tanıttı. Belçikalı deneyimli golcü sezon başında 9 yıllık Napoli kariyerini noktalayarak Galatasaray macerasına atıldı.

Mertens'in Milan maçlarındaki en iyi anları

JUVENTUS'U REDDETTİ!

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 35 yaşındaki golcü Juventus'un sezon başında kendisine yaptığı teklifi kabul etmemişti. Mertens'in Napoli taraftarına ve takımına duyduğu saygı nedeniyle Juventus'a gitmediği iddia edilmişti.









2 GOL ATTI!

Spor Toto Süper Lig 'de 12 karşılaşmada forma giyen deneyimli yıldız Sarı-Kırmızılı takımın son haftalarda yakaladığı başarıda büyük paya sahip. 2-2 biten Alanyaspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Mertens 7-0 kazanılar Başakşehir maçında da ikinci golünü kaydetmişti.

SÖZLEMESİ 1+1 YILLIK

Galatasaray Mertens'e bu sezon 1.1 milyon Euro imza parası ve 2.9 milyon maaş ödüyor. Belçikalı yıldız bu sezon 25 maçta 11'de sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'dan aynı maaşı yani 2.9 milyon Euro kazanacak.









DÜNYA KUPASI'NA GİTTİ

Dünya Kupası'nda Belçika için ter dökecek yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından "Bu güzel kulüpteki ilk aylarım muhteşem geçti. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere" mesajını yazdı.

GSTV'YE RÖPORTAJ VERMİŞTİ!

Antrenmanlar dışında eşiyle birlikte dışarı çıkıp, vakit geçirdiklerini belirten Mertens, "Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Eşim bu tür araştırmalar yapıyor ve ondan tavsiye alıyorum" diye konuşmuştu.

"KUPA KAZANMAYA GELDİM"

Mertens Türkiye'ye kupa kazanmak için geldiğini belirterek "Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, on üç tane yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum. Buraya tabi ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadesini kullanmıştı.









JAPONLAR PEŞİNDE!

Japon kulübü Vissel Kobe tecrübeli futbolcuya 2 yıllık teklifte bulundu. Belçikalı oyuncu ise Türkiye'de mutlu olduğunu ve keriyerini burada devam ettirmek istediğini belirterek teklifi reddetti.