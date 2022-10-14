Galatasaray 'ın 35 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, GSTV'nin sorularını yanıtladı. Sarı- Kırmızılı kulübe gelişinden, Türkiye'deki yaşantısına kadar her konuda samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, taraftarlara da mesaj gönderdi.

İstanbul'daki ilk karşılaşmadan çok etkilendiğini belirten Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" dedi.

'Burası saygın bir lig'

Transfer sürecinden bahseden deneyimli yıldız, "Galatasaray’a gelmeden önce Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ve geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray’da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman mutlu oluyor. Türkiye Ligi’nin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

'Sevincime karar vermedim'

Henüz ligde golü olmayan Mertens, nasıl bir gol sevinci yapacağıyla ilgili, "Henüz karar vermedim, onu gol attığım zaman, nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya tabii ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.

'Kazanmaya geldim, kazanacağım'

Mertens, Galatasaray'daki hedefiyle ilgili, "Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip güzel bir iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Taraftara mesajım ise şu: Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım.”

'Okan hoca beni çok istedi'

Teknik direktör Okan Buruk'tan da övgüyle bahseden Mertens, "Okan hocanın bana karşı çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. İlk başta da beni çok fazla istedi takıma. Hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi. Bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor" dedi.

'Formanın önemini biliyorum'

Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Mertens, Sarı-Kırmızılı kulübün tarihini incelediğini belirterek, "Burada tabii ki 10 numarayı almak, daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için önemli bir sorumluluk, bunun kulüp tarihi için ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Mertens'le birlikte röportaja katılan eşi Katrin Kerkhofs, İstanbul'daki günlerinden bahsederken, "Yeni restoranları keşfetmeye çok meraklıyız ama daha küçük tarzdaki restoranları tercih ediyoruz. Menemen seviyoruz, yumurta, tavuk ve kebap seviyoruz. Nişantaşı’nda belli başlı dükkanlara gidiyoruz, kafelerde oturuyoruz" dedi. Mertens ise "Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz, buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.

'En güzel yer stadımız'

Mertens, İstanbul'da en sevdiği yerleri anlatırken, "Benim için İstanbul’da en güzel yer stadımız. Statta maç oynamak ve orada kazanmak en güzeli bence. Eşim Sultanahmet, Dolmabahçe Sarayı ve Karaköy’ü seviyor. Karaköy’de de dolaştık oralar da çok güzel" ifadelerini kullandı.

'Baba olarak daha iyi'

Eşi Katrin Kerkhofs, evdeki Mertens'i anlatırken, "Çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (gülüyor)" dedi.

'Oğlumuzun adı Mehmet olabilir'

Mertens, Napoli'deki lakabının Ciro olmasıyla ilgili, "Ciro, Napoli’de aslında Napoli’lere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk" dedi. Eşi Katrin ise "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz" ifadesini kullandı.

'Futbolcu gibi hissetmiyorum'

Sosyal hayatından da bahseden Mertens, "Kendimi çok fazla futbolcu gibi hissetmiyorum dışarı çıkayım bir yerd e oturayım kahvemi içeyim ve o sırada çok fazla futbolla ilgilenmeyeyim isterim. Arkadaşlarımla oturup sohbet etmeyi severim" diye konuştu. Eşi Katrin ise bu konuyla ilgili olarak, "Mertens çok sosyal biri, ayrıca evin içerisinde star gibi davranma gibi bir durumu hiç olmadı. Eve geldiği zaman çocukla ilgileniyor, yemek yapıyor, başka işleri de var. Onun için star gibi davranma gibi bir durumu yok" cevabını verdi.

'En eğlenceli Kerem'

Mertens, "Takımdaki en eğlenceli oyuncu kim?" sorusuna, "Çok fazla isim var ama en eğlenceli isim Kerem Aktürkoğlu. Konuşmayı çok seviyor ve yüksek sesle konuşuyor" cevabını verdi.

'Sarri'ye çok teşekkürler'

Eski hocası Sarri'den de övgüyle bahseden Mertens, "Kendisine çok çok teşekkür etmem gerekiyor. Ben normalde sol kanat oynarken bir anda hücum hattına aldı, onun sayesinde çok fazla gol atmaya başladım. Ona sadece teşekkür edebilirim çünkü kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Ve bu benim kariyerim açısından güzel oldu" dedi.