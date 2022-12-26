Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, Nef Stadı'nda hafta içindeki kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı sahaya sürdüğü ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi.





Ligde cezası bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yanı sıra Dubois, van Aanholt, Seferovic, Berkan, Emin, Barış ve Mata, İstanbulspor karşısında yedek soyundular. Onların yerine kalede Okan Kocuk'la birlikte Midtsjö, Kerem, Mertens, Gomis, Abdülkerim, Kazımcan ve Boey 11'deydi.

İlk dakikadan itibaren rakip karşısında baskılı bir futbol oynatan Buruk'un takımı, yan toplarla rakibin direncini kırdı ve son anlarda panik yaşasa da istediğini alarak maçı tamamladı.

'Maç ayırt etmiyoruz'

2-1 kazanılan mücadele öncesi, "Bu ligde her maç zor. Maç ayırt etmiyoruz. İstanbulspor'a çok saygı duyuyoruz. Liderlik, bizim için büyük bir motivasyon. Lider olarak stadyumu terk etmek ve taraftarlarımızla kutlamayı hayal ediyoruz. Bu oyuncularıma olumlu yansıyacaktır" diyen tecrübeli çalıştırıcı, 90 dakika sonunda istediğini almayı başardı. Buruk, Icardi'nin saha ve kuvvet çalışmalarına başladığını, sakatlığı düzelen Yunus'un da bugün idmanlara başlayacağının bilgisini de verdi.

Mertens farkını ortaya koydu

Sezon başında Napoli'den, Galatasaray'a gelen Dries Mertens, İstanbulspor karşısında iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda Mertens, atılan iki gole de katkı sağladı. Bafetimbi Gomis'in perdeyi açan golünde sağdan ortayı yapan Mertens, ikinci golde de Midtsjö'nün asisti öncesi bu kez soldan korneri kullanan isimdi.





İkinci yarıda attığı gol geçerli sayılmayan ve topu eliyle önüne aldığı tespit edilen Belçikalı oyuncu, bu sebepten kart gördü. Gomis, 75'te oyundan çıkınca 35 yaşındaki yıldız, kalan bölümde tek forvet olarak mücadele etti ve son 5 maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Okan Kocuk siftah yaptı

Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu. Bu sezon ilk kez bir lig maçında eldivenleri giyen Okan, daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez kaledeydi.





Tecrübeli file bekçisi, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu eski takımı İstanbulspor'a karşı son anlara kadar rahat bir maç çıkardı. Ancak 80'den sonra rakibin tehlikeli pozisyonlarıyla karşı karşıya kalan Okan, kalesine gelen iki isabetli şutun 1'inde gole engel olamadı.

Direkler yine engel oldu

Galatasaray, bu sezon direklerden yana bir hayli dertliydi ve bu şanssızlığı İstanbulspor karşısında da yakasını bırakmadı. Özellikle Sergio Oliveira'nın şutlarında genelde direğe takılan Aslan'da bu kez başrolde, dünün kahramanı Bafetimbi Gomis vardı. Gomis iki kez direği geçemedi. Bu sezon ligde bu anlamda rekoru elinde bulunduran Cim Bom, direğe takılma sayısını15'e yükseltti.