Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda Osmanlıspor forması için savaşan Mertan Caner Öztürk'ü Fanatik Gazetesi'nde ağırladık. Saha içi ve saha dışı anılarından, hiçbir yerde duymadığınız Fatih Terim anısına kadar bir çok şeyi bizlerle paylaştı. Yakup Çınar'ın hazırlayıp sunduğu "Futbolun İçinden" 4. bölümüyle sizlerle!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.

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