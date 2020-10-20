Mert Yılmaz ve Naldo ilk kez formayı terletti

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da, Naldo ve Mert Yılmaz ilk kez forma giydi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında iç sahada oynadığı maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar maç fazlasıyla, 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 8 puana sahip. Antalyaspor'un 2 oyuncusu, Gaziantep FK maçında ilk kez formayı terletti. Antalyaspor'da daha önce Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından bir kez kadroya alınan defans oyuncuları Mert Yılmaz ve Brezilyalı Naldo ise daha önce 2 kez kadroya alınmasına rağmen Gaziantep FK maçında ilk kez sırtlarına Antalyaspor formasını geçirdi.

'MERT YILMAZ 81 DAKİKA SAHADA KALDI'

Sezon başında Alman devi Bayern Münih'ten transfer edilen sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz, 81 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki genç oyuncu sahada kaldığı süre içerisinde 54 kez topla buluştu. 41 kez başarılı pas yapan Yılmaz, 2 kez orta açma başarısı gösterdi. Yılmaz, sahada kaldığı süre içerisinde ise takım arkadaşlarına 1 de şut pası verdi. Mert Yılmaz, maç içerisinde 1 kez top kaparken, 7 kez de ikili mücadeleye girdi. 7 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken, 5'ini kaybetti.

'NALDO MAÇI TAMAMLADI'

Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından daha önce 2 kez kadroya alınan ve şans verilmeyen Naldo, Gaziantep FK maçında ise uzatmalarla beraber 98 dakika sahada kaldı. Sezon başında takıma dahil olan 32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu, maçın tamamında 72 kez topla buluştu. 55 başarılı pas yapan Naldo, yüzde 94,5'lik oranla maçı tamamladı. Naldo, maçta 2 kez başarılı top kapma yaparken, 7 kez girdiği ikili mücadelelerin 4'ünü kazandı. Mücadelede takımı adına hücuma da destek veren Naldo 3 şut çekerken, bunlardan 2'si ceza sahası içinden, 1'i ise ceza sahası dışından oldu.

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