Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Bayern Münih'in 2. takımında oynayan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Siyah Beyazlı ekibin, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mert için Bayern Münih'e 500 bin euro ödeyeceği ifade edildi. Mert'in yıllık 200 bin euro garanti ücret kazanacağı iddia edilirken, Beşiktaş taraftarı google üzerinden ''Mert Yılmaz kimdir, nereli? Mert Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Mert Yılmaz kimdir, nereli?

8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı.

Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

1.74 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri 325 bin Euro olarak gösteriliyor.

RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı.

Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



