Türkiye'nin en önemli iki takımında Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ta şampiyonluklar yaşayan ve aslen Brezilyalı olan Mert Nobre, uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra Türk vatandaşlığına da geçmişti. Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunan Mert Nobre, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği vatandaşı Alex de Souza ile ilgili de sürpriz bir iddiada bulundu. İşte Nobre'nin o açıklamaları...





2004 yılındaki şampiyonluk zor ama güzeldi

Devre arasında geldiğin 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe’de yaşadığınız şampiyonluğu nasıl tarif edersin?

Öncelikle çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındaydım. Beşiktaş’ın da 11 puan gerisindeydik. Bu farkı kapatmak hiç kolay değildi ama biz başardık. Bu yüzden o şampiyonluk çok güzeldi. Çünkü ne kadar zor olursa, o kadar da güzel oluyor. Ben de 21 maçta 12 gollük çok iyi bir performans sergiledim. Adaptasyon süreci de çok önemliydi ve arkadaşlarım bana bu konuda destek oldular.

Alex de Souza 2002 Dünya Kupası'nda olmalıydı

Alex de Souza Fenerbahçe’de çok başarılı olmasına rağmen Brezilya Milli Takımı’nda istenilen performansı sergileyemedi, bunun sebebi sence ne?

2002 yılında Alex, Cruzeiro’da inanılmaz derecede iyi bir performans sergiledi fakat aynı dönemde Brezilyalı çok fazla kaliteli oyuncular vardı. Bence Alex de 2002 Dünya Kupası’na çağırılmalıydı ama hocanın tercihinden dolayı böyle bir olumsuz süreç yaşandı.

Neymar'ın ne yaptığına açıp baksın herkes

Brezilya Milli Takımı’nda Neymar’a gösterilen tepki ve eleştirileri doğru buluyor musun?

Brezilya’nın şu anki kadrosu çok daha genç oyunculardan oluşuyor. 2002’de daha tecrübeli oyuncular oynuyordu ama şimdiki oyuncular da aynı ruhla oynuyorlar. Özgüvenleri de çok yüksek. Neymar, çok önemli bir oyuncu. Bazen insanlar Neymar’ın çok hareketsiz olduğunu söylüyor ama bu onun kendi stili. Her oyuncunun bir stili vardır. Neymar Barcelona’da, PSG'de ve milli takımda nasıl işler yapmış, açıp baksın herkes.

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Katar'da Arjantin-Portekiz finalini isterim

Bir Brezilyalı olarak sen, Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi’nin bu yıl Dünya Kupası’nı kazanmasını ister misin?

İkisinin de tek eksikleri var, o da Dünya Kupası. Tabii ben Brezilya’nın kazanmasını isterim ama ikisi de çok hak ediyor bu kupayı. Düşünebiliyor musunuz, Portekiz ve Arjantin finalde karşı karşıya geliyor! İnanılmaz güzel olur. Kadro kaliteleri de aşağı yukarı aynı ama son maçlarda Portekiz bir adım daha önde.

Tarihin en iyisi Brezilyalı Ronaldo Nazario

Sana göre dünya futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu kimdir?

Bana soracak olursanız Ronaldo Nazario (Brezilyalı Ronaldo), gelmiş geçmiş en iyi oyuncudur. Çok fazla sakatlıklar yaşadı, hem de en kritik anlarda. Doktorlar "Senin kariyerin bitti" dedi ancak o iki sene sonra Dünya Şampiyonu oldu. Şaka gibi bir futbolcu, inanılmazdı.

Türkiye'nin en iyisi Sergen Yalçın'dı

Peki senin geçmişte izlediğin en iyi Türk futbolcu kimdi?

Ben Türkiye’ye geldiğimde Sergen Yalçın, 34-35 yaşlarındaydı ama buna rağmen inanılmaz bir oyuncuydu. O yüzden Sergen Yalçın diyorum.





Arda Güler tam La Liga'lık, Barcelona'ya gidebilir

Günümüzde en beğendiğin yerli oyuncu kim?

Günümüzde ise Fenerbahçeli Arda Güler. Henüz 17 yaşında ve böylesine temiz ayaklara sahip birisini ben daha önce görmedim. Tam İspanya Ligi oyuncusu Arda. Barcelona’ya gidebilir bence.

Türkiye'de çok başka politikalar var

Türkiye’de teknik direktörlük yapmak nasıl? Zor mu?

Evet, Türkiye’de hocalık yapmak çok zor. Diğer ülkelerde bu durum çok farklı. Çünkü Türkiye’de zaman yok. Projeler 90 dakikalık. Böyle bir şey olabilir mi? Ben en son Çorum’da teknik direktörlük yaptım. Murat Yıldırım, benim eski oyuncumdu, o beni aradı "Hocam buraya gel" dedi. Projelerden bahsedildi ama 2-3 maç sonra ilk suçlu hoca oluyor çünkü çok başka politikalar var. Benim hedefim de büyük takımları çalıştırmak ama dediğim gibi bu iş Türkiye’de çok zor.

100. yılda şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

Süper Lig’deki takımların mevcut performanslarına baktığında, Cumhuriyet'in 100. yılında hangi takımı şampiyonluğun favorisi olarak görüyorsun?

Şu anda Fenerbahçe’yi önde görüyorum ama tabii çok erken. Mesela Galatasaray son 3 maçta inanılmaz performans sergiliyor. Puan farkı da çok az. Beşiktaş’a da Şenol Güneş geldi, bence şu an daha iyi. Elbet Fenerbahçe çok iyi, rotasyonu da çok iyi yönetiyor Jorge Jesus. Böyle devam ederse benim favorim Fenerbahçe’dir.

Jorge Jesus tüm futbolcuları mutlu ediyor

Ali Koç yönetimi çok sayıda teknik direktör değiştirdi. Jorge Jesus ile aranan kan bulunmuş gibi. Jesus hakkında ne düşünüyorsun?

Jorge Jesus, rotasyonu iyi yönetiyor ve tüm oyuncuları mutlu ediyor. Bu tam bir hoca işi. Bizim zamanımızda ilk 11 belliydi. Haliyle diğer oyuncunun morali bozuluyor ve performansı düşüyordu. Ama şimdi tam tersi, herkes hazır durumda. Batshuayi, Pedro, Valencia, King hangisinin ne zaman oynayacağı belli olmuyor. Haliyle de hazır bekliyorlar.





Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ortasındayım

İki takımda da oynadın. Sen kendini Beşiktaş’a mı yoksa Fenerbahçe’ye mi daha yakın görüyorsun?

Ben Fenerbahçe’de 3 seneyi çok iyi geçirdim, sadece son Denizlispor maçında kötü oldum. Fakat Beşiktaş’ta sürekli bir sezon iyi, bir sezon kötüydüm. Bu soruya net bir cevap veremem, iki tarafa da yakınım. Tam ortadayım.

2004 şampiyonluğunda Aziz Yıldırım etkisi büyüktü

2003-2004'teki şampiyonluğa yeniden dönmek istiyorum. 11 puanlık farkı kapatıp şampiyon oldunuz. Nasıl başardınız, o sezon neler yaşandı?

11 puan farkla çıktığımız ilk maç tekrar edilen Rize maçıydı. Biz son 18 maçımızın her birisine birer finalmiş gibi çıktık ve öyle oynadık. Aziz Yıldırım’ın bize etkisi çok büyüktü. Tam bir baba gibi. Ne zaman sert ne zaman yumuşak olması gerektiğini çok iyi biliyor. Büyük bir başkandır kendisi. Soyunma odasına inip bize kızdığı da çok olmuştur. Tabii, çok iyi oynayıp sonuca ulaşamadığımızda da gelirdi soyunma odasına ve bize moral verirdi. Bizi yeniden ayağa kaldırırdı.

Türk Milli Takımı'ndan davet beklemiştim

Uzun yıllar Türkiye’de forma giydin ve nihayetinde vatandaşlığa da geçtin. Türk Milli Takımı’ndan davet bekledin mi?

Türkiye’de çok iyi performanslar ortaya koyuyordum, haliyle de Türk Milli Takımı’ndan davet bekledim. Ama o dönemde benim dışımda 4-5 iyi oyuncu daha vardı. Hocanın tercihi de bu yönde oldu, yapacak bir şey yok.

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Bence en iyi santrfor Fatih Tekke'ydi

Eski bir santrfor oyuncusu olarak, senin en beğendiğin forvet kimdi?

Türkiye’de en yetenekli bulduğum ve en beğendiğim forvet oyuncusu Fatih Tekke’dir. Defalarca karşı karşıya oynadık. Kendisi inanılmaz akıllı ve son vuruşları da çok iyi bir golcüydü.

Beni en çok zorlayan Egemen ve Lugano'ydu

Türkiye’de oynarken seni çok zorlayan savunmacı kimdi?

Türkiye’de oynadığım dönemde ne zaman karşı karşıya gelsek beni en çok zorlayan yerli defans oyuncusu Egemen Korkmaz’dı. Yabancılar arasında ise Lugano beni çok zorlardı.





Türkiye'de hakem üstünde inanılmaz baskı var

Türkiye'de hakemler çok tartışılıyor. Sen ne düşünüyorsun?

Türkiye’de hakemler inanılmaz baskı altındalar. Özellikle büyük takımlar karşısında. Avrupa’da bu daha profesyonel yönetiliyor ama Türkiye’de maalesef böyle bir sorun var. Bu baskı altındaki hakemler hata yapmasın da ne yapsın?

Anadolu takımları büyüklere karşı çok eziliyor

Sence İstanbul takımları ve Anadolu takımlarına eşit davranılıyor mu?

Ben Anadolu takımlarında da oynadım, büyük takımlarda da. Bir hakem büyük takıma karşı hata yaptığında herkes inanılmaz baskı yapıyor. Televizyonlarda bir pozisyon 1 saat konuşuluyor. "Bu hakem nasıl bu hatayı yapar" diye. Aynı hareket Anadolu takımına yapıldığında aynı televizyonlarda 5 dakika zaman veriliyor. Anadolu takımları çok eziliyor bu konuda.

Beşiktaş iyi değildi ama Mustafa Denizli farkı oldu

Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör Mustafa Denizli'dir. Onunla çalıştın. Nasal bir hoca sana göre?

Mustafa Denizli Hoca ile Beşiktaş ve Altay’da birlikteydik. O dönem Beşiktaş’ın kadrosu, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göre daha kötü durumdaydı belki ama Mustafa Denizli geldi, bambaşka bir hava yakaladık. Sonrası bizim için daha kolay oldu. Çünkü çok tecrübeli bir hocadır.

Ne Guardiola ne Mourinho... Luxemburgo

En beğendiğin teknik direktör kim?

Benim futbolculuk kariyerimde en çok etkilendiğim hoca, Cruzeiro’dan hocam; Vanderlei Luxemburgo. Başkalarına sorsanız en iyi teknik direktör olarak "Guardiola, Mourinho" derler genelde. Fakat benim için Vanderlei bir numaradır. Kendisi bir dönem Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid’i de çalıştırdı.

Türkiye'ye gelen yabancılar ekstra iyi değil

Çok tartışılan bir konu da yabancı oyuncu sayısı. Sence sınır olmalı mı?

Benim gördüğüm çok yabancı geldi Türkiye’ye ve birçoğu da ekstra iyi durumda değil. Kontenjan kısıtlamalarının da yanı sıra Altınordu, Trabzon gibi altyapıya çok daha fazla önem ve destek verilmeli. Çünkü altyapılar az sayıda. Milli takıma baktığımızda hepsi altyapıdan çıkan oyuncular. Yoksa nasıl yetiştirebileceksiniz? Önce bu sorunu aşmak gerekiyor.

Bir baktım Recep de Volkan da kalede yok!

Türkiye’de en unutamadığın anılar neler?

Fenerbahçe’de oynarken Yalova ile hazırlık maçı oynamıştık. Ben 2. golü atmıştım ve santra için top orta sahaya kondu. Hakem düdüğünü çaldı, adam direkt vurdu bizim kaleye fakat kalecimiz Recep Biler ortada yok. Nerede bu Recep diye baktık, taraftarlarla kavga ediyor. Bunu hatırladıkça hep gülerim. Bir defa da Almanya’da hazırlık maçındaydık. Aynı şekilde bu sefer de Volkan yok kalesinde. "Nerede bu Volkan" dedik, gitmiş tribünle kavga ediyor. Türkiye inanılmaz bir ülke bu anlamda. Maçtan bir gün önce çay içiyoruz adamla, ertesi gün bakmışız adam sakatlanmış oynamıyor. Çok garip anılar bunlar!

En komik futbolcu Ekrem Dağ ve Luciano'ydu

Futbolculuk döneminde birlikte oynadığın en eğlenceli ve komik oyuncu kimdi?

Birlikte oynadığım en komik oyuncu Ekrem Dağ’dı. Bazen biz antrenmandayken bu gelir dans ederdi. Bazen de biraz çıplak oynardı! Çok komik çocuktu. Fenerbahçe zamanında ise Luciano’nun şakaları çok komikti. Zaten birçok Brezilyalı vardı o dönemlerde.





Alex kesinlikle Fenerbahçe'nin başına geçecek

Sence Alex de Souza bir gün Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapar mı?

Tabii ki yapabilir ama hocalık ve oyunculuk çok farklı. İnşallah Alex, oynarken yakaladığı inanılmaz başarıları hocalığıyla da yakalar. Ne zaman olacağını bilemem ama eminim ki Alex bir gün kesinlikle Fenerbahçe’nin başına geçecek.

Türk oyuncuda hedef ve profesyonellik yok

Türk futbolculara dair yorumun nedir? Olumlu ve olumsuz yönleriyle...

Türk oyuncularımız yetenekli ama asla çalışkan değiller. Çoğu da hedefsizler. Bu en büyük sorun. Buraya geldim, bu kadarı yeterli diyorlar. Neden yetsin bu kadarı? Milli takım var, Avrupa var, büyük takım var... Bunlar neden hedefiniz değil? Maalesef Türk oyuncularda hedef ve profesyonellik yok.

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