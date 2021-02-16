Marcio Nobre, Beşiktaş takımına katılmasının ardından Türk vatandaşlığına geçmiş ve ismini "Mert Nobre" olarak değiştirmiştir. Dünya liglerinde ve ülkemizde güçlü performansı ve etkileyici futbolu ile Mert Nobre konuşulan yıldız futbolculardan biri. Ünlü oyuncuyu yakından tanımak isteyenler nereli olduğundan Süper Lig'de hangi takımlarda oynadığına kadar pek çok hususu merak ederek detaylı bir şekilde araştırıyor.

Mert Nobre kimdir, nereli?

Mert Nobre'nin nereli olduğu futbola gönül veren amatör ve profesyonel futbol tutkunları tarafından oyuncuya dair öğrenilmek istenen bilgiler arasında göze çarpıyor. Mert Nobre, Brezilya'da Jatei'de dünyaya gelmiştir. Brezilya asıllı Türk futbolcu, profesyonel olarak futbol yaşantısına Parana Clube takımında başlamıştır. Nobre, 1999 yılında Brezilya birinci liginde forma giymiştir. 9 Ekim 1999'da 19 yaşında genç ve yetenekli bir futbolcu olarak ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girmek sureti ile çıkmıştır. Yıldız futbolcu sezonda toplam 7 maçta görev almıştır.

Mert Nobre kaç yaşında?

Mert Nobre, 6 Kasım 1980 yılında doğmuş olup 2020 yılı itibari ile 40 yaşını bitirmiş, futbol kariyerinde tecrübe sahibi olgun bir sporcu olarak anılmaktadır. Nobre kariyerinde Parana forması ile Gama takımına karşı yedeklerden oyuna girerek ilk golünü atmış ve bu goller Parana maçı 1-0 kazanmıştır. Bu ilk golünden futbolcu olarak kariyerine son verdiği 2019 yılına kadar pek çok değerli gole imzasını atmış, stadyumlarda adı büyük bir coşku ile yankılanmıştır.

Mert Nobre Süper Lig'de birçok köklü ve başarılı takımda top oynamıştır. Ünlü yıldızın futbol kariyerinde Süper Lig büyük bir yere haizdir. Mert Nobre, Türkiye kariyerine 2004 yılında Fenerbahçe 'de başlamıştır. 26 Temmuz 2006 yılına gelindiğinde Süper Lig'in siyah-beyazın efsane takımı Beşiktaş takımına geçmiştir. Siyah-beyaz köklü takımın başarısı için ter döken Nobre, üçer kez Süper Lig ile Türkiye kupası, bir defa da TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Mert Nobre, 7 Temmuz 2011 yılında Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen yıldız futbolcu, 15 Aralık 2012 tarihinde Mersin İdman Yurdu forması ile Akhisar Belediyespor karşısında attığı gol ile Süper Lig 100'ler kulübüne katılmıştır. Süper Lig kariyerinde Mersin İdman Yurdu takımından sonra sırası ile Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında başarılı bir şekilde top oynamış, çıktığı maçlarda önemli skorlar elde etmiş ve taraftarların sevgi ve sempatisini kazanmıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Mert Nobre, Brezilya'nın Cruzeiro futbol kulübünden 2003 yılında Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-2004 devre arasında Fenerbahçe takımına kiralanmıştır. Mert Nobre, Fenerbahçe'den ayrılıncaya kadar her sezon kiralanan bir oyuncu olmuştur. Nobre, 13 Ocak 2004 yılında Vitesse ile oynanan hazırlık maçı ile ilk kez Fenerbahçe formasını giymiştir.

Yetenekli futbolcu, 18 Ocak 2004'te Çaykur Rizespor müsabakasında ilk kez resmi bir maçta forma giymenin sevincini yaşamıştır. Nobre, Fenerbahçe'nin rakibini 4-1 gibi iyi bir skorla yendiği ilk maçında iki gol kaydederek takımın ve taraftarların kendisinden beklentisini boşa çıkarmamıştır. Başarılı oyuncu, 18 Süper Lig maçında 12 gol kaydederek etkili bir performans sergilemiştir. İlk Galatasaray derbisinde de gol kaydetmiştir. Sezon sonunda ise Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu yaşamıştır. 2004-2005 sezonunda Nobre, 34 lig maçının 33'ünde forma giymiştir.

Mert Nobre futbolu ne zaman bıraktı?

Nobre, mücadele ile geçen 15 yılın ardından Gençlerbirliği'nde 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile futbolculuk kariyerine son vermiştir. Nobre Mert, 2004 yılında Fenerbahçe'ye 500 Bin Euro transfer ücreti ile kiralık olarak gelmiştir. Oyuncunun en yüksek piyasa değeri ise 6 Milyon Euro olarak gösterilmiştir.

Oynadığı Mevki

Santrafor mevkiinde top oynayan Nobre, sağ ayağına hakim bir futbol yıldızıdır. 1.83 boyundaki yıldız, baş mevki olarak santrafor olarak forma giyse de forvet olarak da gerektiğinde etkileyici bir oyun sergileyebilmektedir. Çok yönlü oyunculuğu ile büyük futbol kulüplerinin transfer dönemlerinde gözde futbolcuları arasında yer almıştır.

Şimdi Ne Yapıyor?

Nobre Mert'in futbolcu olarak kariyerini sonlandırması akabinde şimdilerde ne yaptığı merak konusu olmuştur. Ünlü futbolcu, futbol kariyeri sonrası "ofisim" olarak nitelendirdiği yeşil sahalarda antrenörlük görevini yapmaktadır. Nobre, başarılı Akhisar Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak bu göreve adım atmıştır.