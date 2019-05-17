Mert Nobre kariyerinin son antrenmanına çıktı

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Mert Marcio Nobre, profesyonel futbolculuk kariyerinin son antrenmanını tamamladı.

17 Mayıs 2019, Cuma 21:10
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Mert Nobre kariyerinin son antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig’de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği’nde golcü oyuncu Mert Nobre, profesyonel futbol kariyerinin son antrenmanına çıktı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol kariyerini tamamlama kararı alan Nobre, son antrenmanını yaptı. Takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektiren Nobre’yi, arkadaşları idman sonunda havaya atarak uğurladı.

Yarın Adana Demirspor’u konuk edecek Gençlerbirliği de bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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