Mert Nobre: İlk yarı çok iyi değildik

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile kendi evinde berabere kalan Gençlerbirliği'de Teknik Direktör Mert Nobre, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın ilk yarısında çok iyi oynamadıklarını dile getiren Nobre, "Bizim takım değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pas da daha iyi olabilirdik” ifadelerini aktardı.

Takımın transfer çalışmalarıyla ilgili Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek bir oyuncu isteklerinin olduğunu ifade eden Nobre, İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu, ancak tecrübenin çok önemli olduğunu aktararak, “Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız" şeklinde konuştu.

İHA