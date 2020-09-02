Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, yeni sezon öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mert Nobre, "Yaklaşık 21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz. Yeni oyuncular da geliyor. Herkes forma olarak yüzde yüz değil. En az bir iki haftaya daha ihtiyaç var yüzde yüz form için. Ama tfutbolcuların performansından çok mutluyum. Tesislerde atmosfer ve hava çok iyi.” sözlerini sarf etti.

Genç oyuncuların yoğun bir şekilde yer aldığı kampta, genç oyunculara da değinen Nobre, ilk on bire genç oyuncuları katmayı hedeflediklerini dile getirdi:

“Bizim genç oyuncularımız çok kaliteli. İki forvetimiz Baran ve Gökhan, Arda, şu an milli takımda olan Berat ve İlker… Genç oyuncularımızın hepsinin kalitesi iyi. Bu karışım çok önemli. Tecrübeliler ve genç oyuncuları birleştiriyoruz. En kısa zamanda 4-5 genç oyuncuyu ilk 11’e yerleştirmek istiyoruz.”

Son olarak sezonun ilk dört haftalık periyoduna da değinen Nobre, her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçleri olduğunu söyledi:

“Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Eksiklerimiz var pozisyonlarda ama ben mutluyum takımın gidişatından. Fikstürde Beşiktaş’la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor’la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz. Hiçbir farkımız yok.”



