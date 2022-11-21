Sarı - kırmızılıların kadroya katmayı çok istediği ancak başaramadığı isimlerden öne çıkanlar, Midtjylland'dan Evander, Bodo-Glimt'ten Ola Solbakken ve Sassuolo'dan Mert Müldür idi.

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EVANDER VE SOLBAKKEN'İN YENİ TAKIMLARI BELLİ OLDU

Galatasaray 'ın transferi için çaba sarfettiği isimlerden olan Evander, UEFA Avrupa Ligi'ni gol kralı olarak tamamladı. Sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ABD Ligi'ne transfer oldu.

Ligde oynadığı 10 maçta dört kez gol sevinci yaşayan Evander, 10 milyon Dolar karşılığında Portland Timbers'a transfer oldu. Evander'in, Ocak ayından sonra yeni takımına katılacağı öğrenildi.

SOLBAKKEN SERIE A'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği ancak resmiyete kavuşturamadığı diğer isimse, Norveçli Ola Solbakken'di.

31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu yeni yıla Roma forması altında 'Merhaba' diyecek. Solbakken, Roma ile beş yıllık sözleşme imzaladı.









BOEY'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üç yerli oyuncu oynatma kuralı sebebiyle bazen zorluklar çekiyor. Galatasaray, ligin ilk 14 haftalık bölümünü, Sacha Boey ve Leo Dubois ile başarılı bir şekilde götürdü.

Özellikle Boey, gösterdiği performansla takımın en iyi isimleri arasına adını yazdırdı. Sezon başında Galatasaray, bu bölgeye A Milli Takım 'da da forma giyen Mert Müldür'ü istemişti.





MERT'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yerli oyuncu seçeneğini artırmak için Mert Müldür transferini Sassuolo ile yeniden görüşüceği iddia edilmişti. Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr konuyla ilgili Fanatik.com.tr'ye açıklama yaptı.

Hagmayr transfer iddialarına; "Mert, Sassuolo'da kalacak. Kış transfer döneminde ayrılmayacak. İlk maçında sakatlandı. Aralık ayında antrenmanlara başlayacak." şeklinde yanıt verdi.

Hagmayr ayrıca Mert'i Avrupa'dan bazı kulüplerinde takip ettiğini, ancak öncelikle Sassuolo'da sahalara dönmesi ve form tutması gerektiğini belirtti.

JUVENTUS MAÇINDA SAKATLANDI

Sassuolo ligin ilk maçında deplasmanda Juventus'a konuk olmuştu. Sahaya ilk 11'de çıkan Mert, henüz yedinci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr